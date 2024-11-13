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Dünya

Putin karşıtlığıyla tanınıyordu! Ünlü şef otelde ölü bulundu

Rusya vatandaşı olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerde bulunan ünlü şef Alexei Zimin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir otelde ölü bulundu.

IHA13 Kasım 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Putin karşıtlığıyla tanınıyordu! Ünlü şef otelde ölü bulundu
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Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen ünlü şef ve yazar Alexei Zimin'in hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖLÜ BULUNDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerde bulunan 52 yaşındaki Zimin'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Zimin'in ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

YENİ KİTABI TANITMAK İÇİN BELGRAD'A GELMİŞTİ

Londra'da restoran işleten Alexei Zimin, yazdığı yeni bir kitabı tanıtmak için Belgrad'a gelmişti. Daha önce bir derginin Rusça yayınında genel yayın yönetmenliği de yapan Alexei Zimin, Ukrayna'daki savaşı ve Kırım'ın ilhak edilmesini sert bir şekilde eleştirmişti.

TV PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Zimin'in Rusya'daki televizyon programı savaş karşıtı açıklamalarının ardından yayından kaldırılmıştı. Zimin, Mayıs 2022'de verdiği bir röportajda Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından restoranına taciz ve kundaklama tehditleri yapıldığını belirtmişti.

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