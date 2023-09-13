İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9353
  • EURO
    28,9312
  • ALTIN
    1652.99
  • BIST100
    8193.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
Dünya

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.

Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.

Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

  • Putin
  • Kim Jong-un
  • Rusya-Kuzey Kore

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.