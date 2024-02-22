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Dünya

Putin Kuzey Kore liderine araba hediye etti, ABD'den tepki gecikmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a araba hediye etmesine ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Eğer bu doğruysa, Rusya bir kez daha kendi desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ediyor” dedi.

IHA22 Şubat 2024 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Putin Kuzey Kore liderine araba hediye etti, ABD'den tepki gecikmedi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a Rusya'da üretilen Aurus marka lüks bir araba hediye etmesine ABD'den tepki geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının BM üyesi devletlerin Kuzey Kore'ye lüks otomobil dahil ulaşım aracı tedarik etmesini yasakladığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Eğer bu doğruysa, Rusya bir kez daha kendi desteklediği BMGK kararlarını ihlal ediyor" ifadelerini kullandı. Esprili bir dille, "Rus lüks arabası diye bir şey olduğunu bilmiyordum" diyen Miller, "Umarım Kim uzatılmış garanti almıştır. Lüks bir araba alacak olsaydım, yaptırımlardan bağımsız olarak bakacağım yerin Rusya olacağından emin değilim" şeklinde konuştu.

İÇİNDEN ABD ÜRETİMİ PARÇALAR ÇIKAN KUZEY KORE FÜZESİNE YORUM

Miller, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'ya karşı kullandığı Kuzey Kore üretimi bir füzenin ABD ve Avrupa merkezli şirketlere ait çok sayıda parça içerdiğine dair yayımlanan rapor hakkında da yorum yaptı. Kuzey Kore'nin yasadışı kitle imha silahı ve balistik füze programında kullanabileceği hassas malzeme ile teknolojileri edinmesini önlemeye çalıştıklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, "İhracat kontrolleri, yaptırımlar, engellemeler ve yasal düzenlemeler gibi tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Bu, Rusya'nın Kuzey Kore'den ya da başka herhangi bir yerden silah ve diğer hassas malzemeleri edinmesini engellemeyi de kapsamaktadır" diye konuştu.

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