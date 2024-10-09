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Dünya

Putin, Lukaşenko'ya en üst düzey devlet nişanı olan Aziz Andrey Nişanı'nı taktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Putin, Lukaşenko'ya en üst düzey devlet nişanı olan Aziz Andrey Nişanı'nı taktı
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Putin, Kremlin Sarayı'nda, Lukaşenko'ya, Rus Çarı 1. Petro döneminde verilmeye başlanan, ülkenin en üst düzey devlet nişanı olan Aziz Andrey Nişanı'nı taktı.

Tören öncesinde heyetlerle yapılan görüşmede konuşan Putin, ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti. Putin, "İstatistiklerimize göre ticaret hacmimiz 46,5 milyar dolar." dedi.

"UÇAK ENDÜSTRİSİNDE YENİ FIRSATLAR AÇILIYOR"

İki ülke arasında sanayide etkileşimi geliştirmeye ve tarım alanında birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Putin, son 1,5 yıldır aktif olarak mikroelektronikle ilgilendiklerini dile getirdi. Putin, "Uçak yapımı alanında, uçak endüstrisinde de yeni fırsatlar açılıyor." ifadesini kullandı.

Putin, Sovyet zamanlarından beri Belarus'a "Sovyetler Birliği'nin montaj atölyesi" denildiğini hatırlatarak, Belarus'un ekonomi ve endüstriyel üretim alanındaki bu avantajları koruduğunu söyledi.

BELARUS LİDERİNDEN BATI'YA TEPKİ

Lukaşenko da Batı'nın Belarus ve Rusya'ya yönelik baskılardan sonuç alamadığına dikkati çekerek, "Rusya ile ilişkilerimize gelince, bence bunun en önemli sonucu, Batı'nın başta ekonomi ve finans olmak üzere bizi boğmak için planlar yaptığı ancak bunun işe yaramadığıdır. Zaten bunu kendileri de itiraf ediyor." dedi.

Rusya ile birçok alanda çalıştıklarını belirten Lukaşenko, Rusya'nın tarımdan mikroelektronik ürünlere kadar Belarus'un ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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