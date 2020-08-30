IHA 30 Ağustos 2020 Pazar 15:45 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 15:53

Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıllık başkan Aleksandr Lukaşenko tekrar kazandıktan sonra muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmeyip sokağa indi. Sert çatışmaların yaşandığı Belarus sokaklarında ölü ve gözaltılar sonrası bazı batılı ülkeler ülkedeki seçimleri meşru saymadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus seçimlerini meşru gördüklerini açıkladıktan sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu aradı. Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada Putin’in Lukaşenko’yu doğum günü nedeniyle kutladığı ayrıca 2 ülke ilişkilerinin ele alındığı ifade edildi. Görüşmede liderlerin Moskova’da birkaç hafta içerisinde istişare toplantısı gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.