İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7566
  • EURO
    43,5001
  • ALTIN
    3964.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin: Malezya ile nükleer enerjide proje geliştirebiliriz
Dünya

Putin: Malezya ile nükleer enerjide proje geliştirebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya ile doğal gaz ve petrolün yanı sıra barışçıl nükleer enerjide ortak projeler geliştirebileceklerini söyledi.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Putin: Malezya ile nükleer enerjide proje geliştirebiliriz
ABONE OL

Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malezya ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,2 milyar dolara ulaştığını anlatan Putin, "Rus şirketleri, Malezya'ya helal standardına uygun olanlar da dahil yüksek kalite et ve süt ürünleri ihracatını artırmak istiyor." dedi.

Putin, Malezya ile işbirliğinde enerjinin kilit rol oynadığına işaret ederek, "Malezya şirketi Petronas, Rosneft'in hissedarı konumunda ve Gazprom da bu şirketle ortaklık geliştiriyor. Ülkemiz Malezya pazarına önemli miktarda petrol ürünü ve kömür tedarik ediyor. Doğal gaz sektöründe de ortak projeler ve barışçıl atom enerjisinde işbirliğini geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim ise Putin'i ekimde düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine davet ederek, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Malezya'ya doğrudan uçuşlar başlatması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.