AA 6 Mart 2022 Pazar 00:24 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 00:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

'YAPTIRIMLAR SAVAŞ İLANINA BENZİYOR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son açıklamada, "Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor" derken, "Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirirken, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın RIA haber ajansının şehir yetkililerinin aktardığına göre, sivillerin Ukrayna'nın Mariupol kentinden Moskova saatiyle 12.00 ila 17.00 saatleri arasında ayrılmalarına izin verileceğini söyledi.

Rusya, erken saatlerde Ukrayna'nın güneyindeki Azak Denizi liman kentini kuşatan birliklerinin ateş etmeyi durduracağını ve sivillerin geçişine izin vereceğini söyledi.