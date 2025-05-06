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Dünya

Putin, Pezeşkiyan'a taziye dileklerini iletti

Rusya Devlet Başkanı Putin, 26 Nisan'da Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a taziye dileklerini iletti.

AA6 Mayıs 2025 Salı 16:10 - Güncelleme:
Putin, Pezeşkiyan'a taziye dileklerini iletti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede 26 Nisan'da Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye dileklerini bildirdi.

Onlarca kişi hayatını kaybetmişti! İran'da büyük patlama yaşanan limanda bir yangın daha çıktı

Pezeşkiyan ise Rusya Acil Durum Bakanlığının felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yaptığı yardım nedeniyle teşekkür etti.

Rusya ile İran arasında 17 Ocak'ta imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Rusya-İran işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, ulaştırma ve enerji alanlarında büyük ortak projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesinin önemine dikkat çekildi.

İran'da stratejik limanda patlama

Görüşmede, Umman'ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında İran nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelerin durumu, güncel uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulurken Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya varılması amacıyla bu diyaloğun ilerletilmesine kolaylık sağlamaya hazır olduğu teyit edildi.

Her iki lider, Rusya ve İran arasında dış politika alanında pratik işbirliği ve koordinasyonun kapsamlı şekilde güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.

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