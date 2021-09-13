13 Eylül 2021 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:38

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021 tüm hızıyla devam ediyor.

10 Eylül'de başlayan ortak tatbikat, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Batı'ya askeri gücünü sergilediği bir 'gözdağı' olarak değerlendiriliyor.

Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya'da 9, Belarus'ta 5 poligonda süren tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor.

6 Eylül'de sona erecek tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

İLK DEFA TEST EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platform-M saldırı robotlarının test edildiğini duyurdu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenkodan NATOya gözdağıBelarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan NATO'ya gözdağı

RUSYA'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ALIMI!

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planladıklarını söyleyerek "Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor." dedi.

Belarus'a S-400 hava savunma füze sistemleri sevkiyatı konusunu da müzakere ettiklerini söyleyen Lukaşenko, Avrupa sınırında yaşanan mülteci krizi ile ilgili olarak sorumluluğun Avrupa tarafında olduğunu kaydetti.

Avrupalı yöneticilere bu sorunu çözmek için bir araya gelme çağrısında bulunan Lukaşenko, "Ancak şimdilik, bu akılsızca yaptırımları ve vatansever halkımızı aşağılamayı kaldırıncaya kadar onlarla kimse konuşmayacak. Dizlerimizin üzerine çökmeyeceğiz." şeklinde konuştu.