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Dünya

Putin resmen onayladı! Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik hamle: Askeri yardımlar ön planda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Kuzey Kore arasında karşılıklı savunma maddesi de içeren stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Anlaşma maddeleri arasında, ortak askeri tatbikatlar ön planda yer alıyor.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
Putin resmen onayladı! Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik hamle: Askeri yardımlar ön planda
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Putin'in onayladığı, Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik ortaklık kurulmasını içeren anlaşma, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, tarım, sağlık, eğitim gibi çok sayıda alanda geliştirilmesini öngören anlaşma, taraflardan birine saldırı yapılması halinde diğer tarafın askeri yardım sağlayacağına yönelik bir madde de içeriyor.

ORTAK ASKERİ TATBİKAT

Anlaşmaya göre, iki ülke "savaşı önlemek ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek" amacıyla ortak askeri tatbikatlar da düzenleyebilecek.

Söz konusu anlaşma, Putin'in Kuzey Kore'ye haziran ayında gerçekleştirdiği ziyarette imzalanmış, ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

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