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Dünya

Putin, ''Rusya, İran'a uydu sistemleri satmaya hazırlanıyor'' iddiasını yalanladı

Putin, Washington Post gazetesinin 'Moskova'nın Tahran'a uydu sistemleri satmaya hazırlandığı' yönündeki iddiasını yalanladı.

13 Haziran 2021 Pazar 09:16 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 09:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da Biden ile yapacağı görüşme öncesinde Amerikan NBC kanalına röportaj verdi.

- "Rusya, İran'a uydu sistemleri satmaya hazırlanıyor" iddiasını yalanladı

Putin, dün Washington Post gazetesinde yer alan ve "Moskova'nın Tahran'a uydu sistemleri satmaya hazırlandığı" yönündeki bir iddiayı içeren haberine tepki gösterdi. Putin, Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'daki potansiyel askeri hedefleri izleyebilmesini sağlamak için İran'a gelişmiş uydu sistemleri tedarik etmeye hazırlandığı şeklindeki iddiayı, "Bunlar yalan haberler, en azından bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Anlamsız ve çöp." sözleriyle değerlendirdi.

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