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  • ''Rusya olmadan çözüm imkansız'' diyen Putin müzakerelere başlamak için şartlarını sıraladı
Dünya

''Rusya olmadan çözüm imkansız'' diyen Putin müzakerelere başlamak için şartlarını sıraladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'İsviçre'deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız.' dedi. Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

AA14 Haziran 2024 Cuma 13:40 - Güncelleme:
''Rusya olmadan çözüm imkansız'' diyen Putin müzakerelere başlamak için şartlarını sıraladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

Putin, "İsviçre'deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız." dedi.

Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

Putin "Çekilecek Ukrayna güçlerinin güvenliğini Rusya garanti edecektir." açıklamasını yaptı.

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