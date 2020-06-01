AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:45

Putin, 22 Nisan'da yapılması kararlaştırılan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasa değişikliği referandumu ile ilgili olarak merkez seçim komitesi ve diğer yetkililer ile toplantı yaptı.

Salgın konusunda alınan tedbirlerle olumsuz senaryolara izin verilmediğini söyleyen Putin, ülkede hayatın artık normal ritmine döndüğünü ifade etti.

Referandum tarihinin kararlaştırılması için ilan tarihinden itibaren yasal olarak 30 güne ihtiyaç olduğunu hatırlatan Putin, "Anayasa değişikliği halk oylamasını 1 Temmuz 2020'de yapacağız." dedi.

Putin, salgın nedeniyle oylama esnasında insanların sağlığı ve hayatının korunması için gereken organizasyonun yapılması talimatını verdi.

Rusya Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, oylama esnasında görevlilere, medya mensuplarına ve vatandaşlara salgın tedbirleri çerçevesinde tek kullanımlık maske, eldiven ve kalem verileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 1 Temmuz 2020 tarihinin tatil ilan edileceğini belirtti.

-ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PUTİN'E YENİDEN ADAY OLMA İMKANI VERİYOR



Putin'in ülke siyasi sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik ocaktaki konuşmasının ardından anayasa değişikliği çalışmaları başlamıştı.

Tasarı, Rus Parlamentosu'nun alt ve üst kanatlarında, federal bölgelerin yasama organlarında kabul edilmişti.

Anayasa Mahkemesinin de uygun bulduğu tasarının kabul edilmesiyle Rusya'nın kurucu milletleri statüsünde, federal bölgelerin konumunda, bakanlar kurulunun üyeleri ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkisinde, Rus dilinin kullanımında değişiklikler olacak.

Değişiklikler, Putin'in tekrar iki dönem üst üste devlet başkanı seçilmesine de imkan sağlayacak.

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.