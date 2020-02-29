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Dünya

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anmak için 30 bine yakın kişi cinayetin siyasi olduğunu gerekçesi ile protesto gösterileri yapıyor.

Star.com.tr29 Şubat 2020 Cumartesi18:12 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:12

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anmak için binlerce sivil vatandaş protesto gösterisi düzenliyor. Boris'in cinayetinin siyasi olduğunu ifade eden göstericiler 'Cinayetin emrini verenleri hapiste olmalı' diyerek slogan atıyorlar.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da ve çeşitli şehirlerinde toplanan binlerce gösterici, Borsi'in ölümünü protesto ederek ‘’Katil dışarıda değil hapiste olmalı’’ slogan atarak ellerindeki pankartlar Boris'in öldürüldüğü köprüye yürüdü.

Police stand around the body of Boris Nemtsov in Moscow, with St Basil's Cathedral and the Kremlin in the background, 27 February

"Putin İstifa" pankartları

Yürüyüş kortejlerinde Ukrayna bayrakları ve Avrupa Birliği bayrakları taşıyanlar dikkat çekerken Rusya'nın dış politikalarını eleştiren sloganlar da atıldı. En dikkat çeken sloganlar arsında Suriye'deki savaş karşıtı sloganlar oldu. Protestocular Rusya'nın Suriye politikalarını eleştiren sloganlarında, Rusya askerinin çekilmesine dair ifadeler ve dövizler kullandı. Yürüyüşte en önde ise "Putin İstifa" pankartı taşındı. Rus polisi eylemlerde şuana kadar herhangi bir çatışma ortamı oluşmadığını ve güvenlik tedbirleri içerisinde gösterilerin sürdüğünü açıklarken protesto yürüyüşüne katılımın 22 bin kişi olduğu duyuruldu.

Kremlin Sarayı'na çok yakın bir noktada silahla vurularak öldürülen muhalefet liderinin ölümünün ardından Çeçen asıllı Zaur Dadayev suikastin faili olarak tutuklanmış ve suikastten 2 yıl sonra mahkemece suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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