İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin, Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Dünya

Putin, Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 10:08 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 10:08
ABONE OL

Kremlin'in internet sitesinde Putin’in Ramazan Bayramı mesajı yayımlandı.

Putin, kutsal ramazan ayının sonunda gelen bayramın ahlaki arınma ve kendini geliştirme deneyimi konusunda özel bir anlamının bulunduğuna dikkati çekti.

Yüzyıllar boyunca Ramazan Bayramı'nın sadece duayla değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara dikkatin tezahürüyle kutlandığının altını çizen Putin, "Rusya'nın Müslüman cemaati ülke hayatına aktif olarak katılıyor, toplumlar arası etnik barışı ve sivil uyumu sürdürmeye, aile kurumunu güçlendirmeye ve gençleri eğitmeye paha biçilmez bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Putin, tehlikeli bir hastalığın yayılması koşullarında Müslüman din adamlarının insani yardım konusundaki misyonunun da büyük talep gördüğünü belirterek, insanların yaşamını ve sağlığını korumaya hizmet ettiklerini kaydetti.

Uçuruma devrilen arabanın sürücüsü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.