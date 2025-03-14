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Dünya

Putin şartını açıkladı! Ukrayna ordusuna çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısını anlayışla karşıladıklarını belirterek, 'Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır.' dedi.

AA14 Mart 2025 Cuma 21:10 - Güncelleme:
Putin şartını açıkladı! Ukrayna ordusuna çağrı
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Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik bugünkü çağrısını değerlendiren Putin, "Ukraynalı savaşçıların işgal bölgesindeki sivil nüfusa karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz." diye konuştu.

"RUS YASALARINA UYGUN OLARAK ONURLU MUAMELE GÖRECEKLER"

Rusya'nın söz konusu suçları terör kapsamında değerlendirdiğine işaret eden Putin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Trump'ın bu askerlerle ilgili insani düşünceler çağrısını anlayışla karşılıyoruz. Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır. Uluslararası hukuk normlarına ve Rus yasalarına uygun olarak onurlu muamele görecekler."

Putin, Ukrayna yönetimine de çağrıda bulunarak "ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde uygulanması için Ukrayna yönetiminin, askeri birliklerine silahlarını bırakmalarını ve savaş esiri olarak teslim olmalarını emretmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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