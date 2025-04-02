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Dünya

Putin satışına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasını onayladı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Putin satışına onay verdi
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Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Goldman Sachs'ın bazı Rus şirketlerdeki hisselerinin Balchug Capital adlı şirket tarafından satın alınmasına izin verildi.

Goldman Sachs'ın hisselerinin satışına onay verilen şirketler arasında, Inter RAO, Gazprom, Rosneft, Surgutneftegaz, Novatek, NLMK, Rostelecom, Tatneft ve Lukoil bulunuyor.

Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını da 31 Ocak'ta onaylamıştı.

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

  • Putin onayı
  • Goldman Sachs
  • Balchug Capital

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