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Dünya

Putin satışını onayladı! Bedeline ilişkin bilgi verilmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Caterpillar şirketinin ülkedeki varlıklarının Rus 'PSK Novıye Reşeniya' şirketine satışını onayladı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Putin satışını onayladı! Bedeline ilişkin bilgi verilmedi
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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Caterpillar'ın Rusya'daki tüm varlıklarının, PSK Novıye Reşeniya adlı şirkete satışına izin verildi.

Kararnamede, söz konusu satışın bedeline ilişkin bilgi verilmedi.

ABD merkezli inşaat ve madencilik ekipmanları üreten Caterpillar, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki tesislerinde çalışmaları durdurma kararı almıştı.

Rusya'da daha önce de Mercedes ve Renault gibi Batılı bazı şirketlerin varlıkları, Rus devletine veya şirketlerine devredilmiş veya satılmış, Danone ve Carlsberg şirketlerinin varlıklarının yönetimi için ise kayyum atanmıştı.

  • Putin onayı
  • Caterpillar satışı
  • Rusya devleti

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