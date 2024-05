Putin: Savaşın derslerini unutmaya çalışıyorlar

Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs'ın 79'uncu yıl dönümünde, Moskova'daki Kızıl Meydan'da konuşan Putin, "Babalarımızı, dedelerimizi ve büyük dedelerimizi onurlandırıyoruz. Onlar kendi topraklarını savundular ve Nazizmi ezdiler, Avrupa halklarını özgürleştirdiler ve askeri ve işçi kahramanlığının doruklarına ulaştılar. Bugün İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri nasıl çarpıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu durum, esasen sömürgeci olan politikalarını ikiyüzlülük ve yalanlar üzerine kurmaya alışmış olanları rahatsız etmektedir. Nazizme karşı gerçek savaşçıların anıtlarını yıkıyorlar, hainleri ve Nazilerin suç ortaklarını kaidelere yerleştiriyorlar, askerlerin kahramanlıklarının ve asaletlerinin, yaşam adına yaptıkları büyük fedakarlıkların üzerini çiziyorlar" dedi.

"SAVAŞIN DERSLERİNİ UNUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Putin, Batı'nın İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmaya çalıştığını belirterek, "Batı'da İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmak istiyorlar ama biz insanlığın kaderinin Moskova ve Leningrad, Rzhev, Stalingrad, Kursk ve Harkiv yakınlarındaki görkemli savaşlarda, Minsk, Smolensk ve Kiev yakınlarında, Murmansk'tan Kafkasya ve Kırım'a kadar uzanan ağır kanlı savaşlarda belirlendiğini hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMI, ASKERİ OPERASYON BAĞLAMINDA KUTLUYORUZ"

Putin, Ukrayna'daki savaşı işaret ederek, "Rusya şu anda zor bir dönemden geçmektedir. Anavatanın kaderi, geleceği her birimize bağlıdır. Bugün, Zafer Günü'nde bunun daha da keskin ve net bir şekilde farkına varıyoruz ve her zaman cesur, asil, bilge, dostluğa değer veren ve zorluklara kararlılıkla göğüs geren, kendilerine ve ülkelerine her zaman güvenen, Anavatanı içtenlikle ve özveriyle seven kazananlar kuşağını örnek alıyoruz. Zafer Bayramını özel bir askeri operasyon bağlamında kutluyoruz. Tüm katılımcılar, cephe hattında, muharebe temas hattında olanlar, bizim kahramanlarımızdır. Azminiz ve fedakarlığınız, özveriniz karşısında saygıyla eğiliyoruz. Tüm Rusya sizinle" diye konuştu.