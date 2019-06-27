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Putin, siyasi kriz yaşanan İnguşetya'ya cumhurbaşkanı atadı

Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nin istifa eden Cumhurbaşkanı yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geçici Cumhurbaşkanı atandı.

  • DHA
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Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nin 2008 yılında devlet başkanlığı görevinde bulunan Dimitri Medvedev tarafından atanan ve İnguşetya parlamentosu tarafından ülkenin 3. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Yunus-bek Yevkurov geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. Çeçenistan ile sınır sorunu yaşayan İnguşetya geçtiğimiz yıl Çeçenistan ile sınır anlaşması imzalamış, İnguşetya muhalefeti ise bu anlaşmaya sert tepki gösterince sokak olayları yaşanmıştı. Hükümet ile sorunlar yaşayan Yevkurov 2023 tarihinde sona erecek olan görev süresinin tamamlanmasına 4 yıl kala görevinden istifa etmişti.


Kremlin tarafından yapılan basın açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İnguşetya Cumhurbaşkanlığı görevine İnguşetya Bölge Savcısı Mahmud Ali Kalimatov’u atadığı belirtildi. Açıklamada, Kalimatov’un yasalar gereği İnguşetya’da yeni bir seçim yapılana kadar vekil cumhurbaşkanı olarak görevini sürdüreceği ifade edildi.

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