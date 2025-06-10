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Dünya

Putin sözünü tuttu... Rusya'dan beklenen misilleme!

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hava üslerini hedef aldığı “Örümcek Ağı Operasyonu”nun ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdiği misilleme sözünü tuttu. Rusya ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başlangıcından bu yana en büyük saldırılardan birini düzenledi. İşte detaylar...

İHA10 Haziran 2025 Salı 14:42 - Güncelleme:
Putin sözünü tuttu... Rusya'dan beklenen misilleme!
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Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından beri en büyük saldırılarından birini düzenledi, farklı noktalardan yoğun duman yükseldi. Odessa'ya yönelik saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başladığı 2022'den bu yana en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Başkentin 17 ilçesinden 7'sinde geniş çaplı hasar meydana geldi. Birçok bölgeden yoğun duman yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

ODESSA'DA 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Rusya, Karadeniz kıyısındaki Odessa'da ise apartmanlar ve doğum hastanesini hedef aldı. Odessa Valisi Oleh Kiper konutlara yönelik saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9 kişinin de yaralandığını aktardı. Vali Kiper, "Ruslar bir doğum hastanesini, acil servis bölümünü ve apartmanları vurdu. Doğum hastanesi zamanında boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

RUSYA 315 İHA VE 7 FÜZEYLE SALDIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, "Rus füzesi ve Shahed (İHA) saldırıları, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını bastırıyor. Bir gece daha ateşkes yerine Shahed İHA'ları, seyir füzeleri ve balistik füzelerle yoğun saldırılar düzenlendi. Bugün Kiev'e yönelik en büyük saldırılardan biri gerçekleşti. Odesa, Dnipro bölgesi ve Chernihiv bölgesi de hedef alındı. Rusya, saldırıda 250'si Shahed olmak üzere toplam 315 İHA ve 2'si Kuzey Kore yapımı balistik füze olmak üzere 7 füze ateşledi. Apartmanlar ve altyapı hasar gördü" ifadelerini kullandı. Zelenski, Ukrayna'nın müttefiklerini Rusya'yı barışa zorlamak için adım atmaya çağırırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedariki için çağrıda bulundu.

Ukrayna Hava kuvvetleri Rusya'nın ülke geneline ateşlediği 315 İHA'dan 277'sinin ve toplam 7 füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

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