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Dünya

Putin süreyi uzattı! Rusya'dan petrol kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Putin süreyi uzattı! Rusya'dan petrol kararı
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Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi Aralık 2027'ye uzatıldı.

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı.

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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