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Dünya

''Putin tehdit etti'' iddiası: Füzeyle sadece bir dakika sürer

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesindeki bir telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini öne sürdü.

30 Ocak 2023 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
''Putin tehdit etti'' iddiası: Füzeyle sadece bir dakika sürer
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İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Putin ile Boris Johnson arasında geçtiği iddia edilen diyalog, Putin'in dünya liderleriyle etkileşimlerini inceleyen bir BBC belgeselinde ortaya çıktı.

Johnson, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmenin Batı yaptırımlarına ve Rusya sınırlarında daha fazla NATO askerine yol açacağı konusunda uyardı.

Ayrıca Putin'e Ukrayna'nın "öngörülebilir gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Rus askeri harekâtını caydırmaya çalıştı.

Johson'ın açıklamalarına göre Putin, İngiltere'nin çağrısına olumsuz cevap verdi.

"Bir noktada beni tehdit etti ve neşeli bir biçimde 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bir füzeyle bu sadece bir dakika sürer' dedi"

BBC belgeseli Putin vs. Batı'da yer alan iddialara göre, 11 Şubat'ta Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova'ya uçtu.

Wallace'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığı, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiği ifade edildi.

Bunu zorbalık veya güç gösterisi olarak tanımlayan Wallace, Rusya ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Sana yalan söyleyeceğim, yalan söylediğimi biliyorsun ve yalan söylediğimi bildiğini biliyorum ve sana yine de yalan söyleyeceğim. Bunun bir tür güç gösterisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

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