Putin: Teksas'ta çevreci olmaktan uzak yöntemler kullanıldı

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 09:13 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:13

Putin, video konferans yöntemiyle katıldığı sektör toplantısında, Rusya'daki kömür üretiminin, 2017 itibarıyla yıllık 400 milyon tonu geçtiğini söyledi.

Söz konusu üretimin yarıdan fazlasının yurt dışından tedarik edildiğine işaret eden Putin, ihracat hacminin ise son 8 yılda yüzde 30'dan fazla arttığını kaydetti.

Çevre kirliliği nedeniyle küresel kömür sektörünün gelecekte küçüleceğine dair bazı tahminlerin bulunduğuna dikkati çeken Putin, şöyle konuştu:

"Alternatif yakıtların daha aktif kullanımı dahil, bazı teknolojik gelişmeler nedeniyle pazarda önemli bir daralma yaşanacağının öngörüldüğü sır değil. Alternatif enerjinin kullanılmasına yönelik bazı örneklerin de farkındayız. Soğuklar geldiğinde Teksas dondu ve rüzgar güllerinin ısıtılması için çevreci olmaktan çok uzak yöntemler kullanıldı. Belki bu durum da küresel kömür sektörüne yönelik yaklaşımda değişikliklere neden olacaktır."

