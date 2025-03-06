İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,416
  • EURO
    39,539
  • ALTIN
    3406.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Putin, Tokayev ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ticaret ve enerji sektörleri başta olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alındı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Putin, Tokayev ile görüştü
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede liderler, Kazakistan ile Rusya arasındaki devletler arası ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk ve ittifak ruhuyla dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çekti.

Tokayev ve Putin, görüşmede özellikle ticari ve ekonomi işbirliğini değerlendirerek daha önce iki ülke arasında varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin'in geçen yıl kasım ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmalar çerçevesinde başta ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ortak projelerin uygulanması olmak üzere ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bazı güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.