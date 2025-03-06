Putin, Tokayev ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede liderler, Kazakistan ile Rusya arasındaki devletler arası ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk ve ittifak ruhuyla dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çekti.

Tokayev ve Putin, görüşmede özellikle ticari ve ekonomi işbirliğini değerlendirerek daha önce iki ülke arasında varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin'in geçen yıl kasım ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmalar çerçevesinde başta ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ortak projelerin uygulanması olmak üzere ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bazı güncel konuların ele alındığı bildirildi.