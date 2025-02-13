İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,109
  • EURO
    37,8187
  • ALTIN
    3389.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin-Trump görüşmesi değerlendirdiler: Krizinin çözümü için imkan sağladı
Dünya

Putin-Trump görüşmesi değerlendirdiler: Krizinin çözümü için imkan sağladı

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin, Ukrayna krizinin çözümü için imkan sağladığını belirtti.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Putin-Trump görüşmesi değerlendirdiler: Krizinin çözümü için imkan sağladı
ABONE OL

Rus basını, dün Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

İzvestiya gazetesi, "Temas duygusu: Putin ile Trump, Ukrayna krizinin diplomatik yolla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesini manşete taşıyarak, görüşmenin 1,5 saat sürmesini öne çıkardı.

Görüşmenin, "Ukrayna krizinin çözümü için olumlu sinyal" olduğunu vurgulayan İzvestiya, haberinde Rusya ile ABD arasında 3 yıldır üst düzey temas olmadığına dikkati çekti.

Vedomosti gazetesi, Putin-Trump görüşmesini, "Üst düzeydeki temas, Ukrayna meselesinin çözümü için imkan tanıdı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, Ukrayna ile ilgili müzakere sürecinin başladığına vurgu yapıldı.

Kommersant gazetesi, "Uluslararası telefon hukuku" başlığıyla verdiği haberde, iki liderin başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere, ikili ilişkileri, Orta Doğu'daki durumu ele aldığını yazdı.

Rossiyaskaya Gazeta da haberinde, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmenin hazırlığı için talimat verdiğini, temasların sürebileceğini vurguladı.

- RUS YETKİLİLER GÖRÜŞMEYİ OLUMLU KARŞILADI

Rus yetkililer de Putin-Trump telefon görüşmesini, Moskova ile Washington arasındaki siyasi ve diplomatik diyalog için "olumlu" bir adım olarak değerlendirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, görüşmenin tüm dünya için önemli olduğunu belirterek, "Nihayet bu görüşme yapıldı." ifadesini kullandı.

Eski ABD yönetiminin Rusya ile teması kestiğini anımsatan Medvedev, "bunun sonucunda dünyanın kıyametin eşiğine geldiğini" kaydetti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin de Putin-Trump görüşmesinin, iki ülkenin istihbarat birimlerinin çalışması için gerekli koşulları oluşturduğunu vurguladı.

  • Putin Trump görüşmesi
  • Ukrayna krizi çözümü
  • Rus basını haber

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.