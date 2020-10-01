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Dünya

Putin, Trump ve Macron'dan ortak açıklama: Dağlık Karabağ'da derhal ateşkes sağlanmalı

Putin, Trump ve Macron'dan ortak açıklama: Dağlık Karabağ'da derhal ateşkes sağlanmalı

01 Ekim 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 15:14
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