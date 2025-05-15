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Dünya

Putin-Trump zirvesi gerçekleşecek mi? Kremlin'den İstanbul açıklaması!

Kremlin, İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda bir görüşme planlanmadığını duyurdu.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Putin-Trump zirvesi gerçekleşecek mi? Kremlin'den İstanbul açıklaması!
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin yakın zamanda bir hazırlık yapılmadığını bildirdi.

PUTİN-TRUMP GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Peskov, gazetecilere Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri ve beraberindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Trump ile Putin'in görüşmesine yönelik bir hazırlığın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, "Şimdilik yakın bir zamanda (görüşme için) herhangi bir hazırlık yapılmıyor. Bu hususta anlaşmaya varılmadı, konuyla ilgili görüşme yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 11 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna arasında ön koşulsuz doğrudan müzakereler yapılması konusunda girişimde bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Rus heyeti şu anda İstanbul'da. Sabahtan beri henüz orada olmayan Ukrayna tarafındaki muhataplarını bekliyor." dedi.

"RAPORLAR ETRAFLICA MÜZAKERE EDİLDİ"

Rus heyetinin Türkiye'ye gitmeden önce Putin ile hazırlık toplantısı yaptığını aktaran Peskov, bu toplantıda ilgili bakan ve yetkililerin rapor sunduğunu ve bu raporların etraflıca müzakere edildiğini dile getirdi.

Peskov, Putin'in, bu toplantı sonrasında İstanbul'da müzakere pozisyonunu belirlediğini ve heyeti görevlendirdiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya Peskov, "İstanbul'da Ukrayna tarafını bekleyen müzakerecilerden oluşan bir Rus heyeti var. Ukrayna tarafı henüz orada değil." cevabını verdi.

Trump'ın gerekirse barış süreci için Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması ve Putin'in gelme ihtimalinin sorulması üzerine Peskov, "Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Heyetimiz Ukraynalıları bekliyor, henüz gelmediler. Müzakerelerin iyi gitmesini ve herkesin müzakerelerin verimli geçmesi için elinden gelen her türlü çabayı göstermesini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.

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