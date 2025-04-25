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Dünya

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü
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Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildi.

Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.

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