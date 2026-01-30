Beyaz Saray'da düzenlediği ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, aşırı soğuk havalar nedeniyle Putin'den "bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmaması" ricasında bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade ederek, savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Oval Ofis'teki katılımcılar arasında yer alan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini ifade ederek, bu ilerlemenin Trump sayesinde olduğunu kaydetti.

TRUMP, KANADA MENŞELİ TÜM UÇAKLARIN ABD SERTİFİKASINI İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketine ait jetleri sertifikalandırmaması nedeniyle Kanada menşeli tüm uçakların ABD'de sertifikasını iptal ettiğini belirterek, ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesine tepki gösterdi.

Başkan Trump, "Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express'lerini ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz. Gulfstream, büyük bir ABD şirketidir ve yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın sertifikasyon süreci aracılığıyla Gulfstream ürünlerinin satışını fiilen engellediğini savunan Trump, "Eğer bu durum herhangi bir nedenle derhal düzeltilmezse Kanada'dan ABD'ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

