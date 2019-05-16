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Putin: Türklerle çalışmak daha kolay

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve kimi Avrupa ülkelerinin önünü kesmek için çeşitli yöntemlere başvurmasına rağmen yapımı hâlâ devam eden Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinden bahsederken Türk Akım'a gönderme yaptı. Putin, 'Türklerle çalışmak, Avrupalılarla çalışmaktan daha kolay. Zira Erdoğan karar alıyor ve bunu uygulamaya koyuyor' dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Soçi'deki görüşmesi sonrası, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklamalar yaptı.
 
'SENELERDİR TEKDÜZE BİR BİÇİMDE AYNI SAKIZI ÇİĞNİYORUZ, ANCAK HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'
 
Putin ismini vermeden Türk Akım projesine gönderme yapıp şunları söyledi: "Türklerle çalışmak, Avrupalılarla çalışmaktan daha kolay. Zira (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan karar alıyor ve bunu uygulamaya koyuyor. Avrupa söz konusu olduğundaysa burada 27 ülkenin kendi içlerinde anlaşmaya varması gerekiyor. Senelerdir tekdüze bir biçimde aynı sakızı çiğniyoruz, ancak hiçbir şey olmuyor. Doğrusu bu çok üzücü."
 
​Rusya lideri şöyle devam etti: "Kendi adımıza konuşmamız gerekirse biz bu projeyi (Kuzey Akım 2) uygulamaya, sonuna kadar gitmeye hazırız. Bana öyle geliyor ki bu projeyi mantığın gerektirdiği gibi sonuca ulaştıracağız. Düşünüyorum ki bu tip projelerin uygulanması için kendi duyduğumuz ilgi galip gelecek. Elbette bu proje Avrupa'nın tümünün ekonomik menfaatlerine de uygun."
 
(Sputnik)
 

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