Putin: Ukrayna ile müzakerelere açığız

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'da göreve başlayan İsrail, Azerbaycan, Ermenistan ve bazı Avrupa ülkeleri dahil 28 ülkenin büyükelçisini, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.
Diplomatları göreve başlamaları vesilesiyle tebrik eden Putin, burada yaptığı konuşmada, ülkelerle karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini benimsediklerini dile getirdi.
"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"
Ukrayna'daki duruma da değinen Putin, Rusya'nın savaşın başından beri Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak Ukrayna'nın müzakerelerden her seferinde vazgeçtiğini söyledi.
ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER
Orta Doğu'daki duruma değinen Putin, Rusya'nın, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun Orta Doğu'da büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek için girişimlerde bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Güney Kafkasya'da sağlam barışın sağlanması yönünde ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Putin, iki ülke arasında barış anlaşmasının sağlanması, sınırların belirlenmesi, ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılması konusunda destek sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.