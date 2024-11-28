Putin: Ukrayna'ya 90 füze ve 100 İHA ile saldırı düzenledik

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nin dar formatındaki toplantısında konuştu.

Batılı ülkelerin kasım başında Ukrayna'ya Rus topraklarına, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla saldırı düzenlemesine izin verdiğine işaret eden Putin, Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine yönelik Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve İngiltere üretimi "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzeleri ile saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Putin, ATACMS ve "Storm Shadow" füzelerinin Rus topraklarına yönelik kullanımının, söz konusu ülkelerin silahlı çatışmaya katılması anlamına geleceği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatarak "Çünkü bu silahların, NATO uzmanlarının desteği olmadan kullanımı imkansız." ifadelerini kullandı.

ATACMS'nin muadilinin Rus "İskender" füze sistemi olduğunu kaydeden Putin, "Yeni Amerikan kısa menzilli balistik PrSM (Hassas Vuruş Füzesi) de özellikleri açısından Rusya'daki muadillerinden üstün değil. İngiliz Storm Shadow, Fransız SCALP ve Alman Taurus füzelerinin Rusya'daki muadili ise X-101 hava füzesi. Bu füze de benzer güce sahip ancak menzil açısından Avrupa yapımı sistemlerini önemli ölçüde geçiyor." dedi.

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya temin ettiği veya edeceği silahların durumundan haberdar oldukların ifade ederek "Rusya'da bu tarz füze sistemleri ve askeri teçhizatın üretim hacmi, NATO ülkelerindeki toplam üretim hacminden on kat daha fazla. Gelecek yıl üretim hacmi yüzde 25-30 artacak." dedi.

Rusya'nın uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr", hipersonik "Kinjal" ve "Tsirkon" füze sistemlerine sahip olduğunu dile getiren Putin, bunların dünyada benzerinin olmadığını ve üretimini da artırdıklarını vurguladı.

Putin, bu silahların son iki günde ATACMS füzeleriyle Rus topaklarına düzenlenen saldırılara karşılık olarak Ukrayna'da kullanıldığını belirterek "(Bu saldırılara karşılık) Toplam 100 farklı füze çeşidi ve 466 İHA kullanıldı. Dün gece de 90 füze ve 100 İHA ile saldırı düzenledik. 17 hedef vuruldu. Bunlar, askeri unsurlar, savunma sanayisi unsurları ve bunları destekleyen unsurlar. Bu saldırıları, Amerikan ATACMS füzeleriyle Rus topraklarına yönelik devam eden saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirdik. Buna her zaman cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna topraklarında imha edilecek hedefleri belirliyoruz"

Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının geçen hafta kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine düzenlenen saldırıda, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi test ettiklerine dikkati çeken Putin, "Bu füze çok derinlerde bulunan ve korunan unsurları bile vuruyor. Birkaç füzenin aynı anda kullanılması nükleer silah etkisi yaratabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Oreşnik füzesini savaş koşullarında kullanmaya devam edeceklerini belirterek "Şu anda, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna topraklarında imha edilecek hedefleri belirliyor. Bunlar askeri unsurlar, savunma sanayisi işletmeleri veya Kiev'deki karar alma merkezleri olabilir." diye konuştu.

Rus askerlerin çatışmalara devam ettiğini dile getiren Putin, "Ordumuzda çeşitli milletlerden askerler var. Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları ise Allah'tan yardım istiyor ama herkes birlikte savaşıyor. Kimse onları durduramaz." dedi.