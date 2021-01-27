Putin uyardı: O devir sona erdi, kuralsız bir oyun askeri güç kullanma riskini artırır

star.com.tr 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Davos Haftası"nda video bağlantısı aracılığıyla bir konuşma yaptı.



Tek kutuplu bir dünya inşa etme girişimleri devrinin çoktan sona erdiğini belirten Putin, "Merkezileşmiş, tek kutuplu bir dünya düzeni inşa etme girişimleri döneminin sona erdiği aşikar. Bu dönem bitti. Aslında başlamadı, bu yönde bir girişim oldu, ama bu süreç de çoktan geçti.' dedi.

Putin konuşmasında, "Böylesi bir tekel, doğası gereği, uygarlığımızın kültürel ve tarihi çeşitliliğiyle çelişiyordu." ifadelerini kullandı.

'KURALSIZ BİR OYUN ASKERİ GÜÇ KULLANNIMINI KRİTİK DÜZEYDE ARTIRIR'

Ülkeler arasındaki rekabetin asla bitmeyeceğini belirten Putin, ancak dönüm noktalarında kader alanlarındaki çabaların birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, "Ticaret engellerinin kullanılması, meşru olmayan yaptırımlar, mali, teknolojik, bilgi alanlarının kısıtlanması... Kuralsız böyle bir oyun, tek taraflı askeri güç kullanma risklerini kritik bir şekilde artırır. Bu tehlikeli.' uyarısında bulundu.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

Önümüzdeki on yılda karşılaşabileceğimiz bariz tehdit, tüm uluslararası sorunların daha da şiddetlenmesidir. Çözülmemiş ve büyüyen iç sosyo-ekonomik sorunlar, bizi tüm sorunlardan sorumlu olacak birini aramaya ve kızgınlık ve hoşnutsuzluğu yeniden yönlendirmeye itebilir.

Bunun örneklerinin şimdiden görülebildiğini belirten Putin, "Dış politika propaganda retoriğinin derecesinin arttığını hissediyoruz. İtaatkar, rolünü kabul etmeyen ülkeler üzerindeki baskı da dahil olmak üzere, pratik eylemlerin doğasının daha agresif hale gelmesi beklenebilir.' dedi.

star.com.tr