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Dünya

Putin ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçmen krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, uluslararası gündemde yer alan konuları telefon görüşmesinde ele aldı. Ayrıca görüşmede Belarus ile AB ülkeleri arasında yaşanan göçmen krizi de ele alındı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 20:55 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:55
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Michel'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Belarus ile AB ülkeleri arasında yaşanan göçmen krizinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda Putin, Avrupa'nın Belarus'a yönelik yeni yaptırım niyetinin verimsiz olacağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Putin'in görüşmede, Polonya güvenlik güçlerinin, Belarus sınırında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmasına dikkati çektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Putin, Michel'in, göçmenlere yönelik şiddeti önlemek ve durumun tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak için Varşova ile çalışmasını umduğunu söyledi." denildi.

Görüşmede tarafların, Ukrayna, Afganistan, Libya ve Karabağ'da yaşanan son gelişmeleri de ele aldıkları belirtildi.

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