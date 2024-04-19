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Dünya

Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftaya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Moskova'da görüşecek. İki lider, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

AA19 Nisan 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Putin ve Aliyev Moskova'da bir araya gelecek
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelecek olan Aliyev ile görüşecek.

Görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilişkin temel konular ele alınacak.

İki lider, güncel bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Baykal-Amur demiryolu hattının inşaatına başlanmasının 50'nci yıl dönümü vesilesiyle Putin ve Aliyev, demiryolu çalışanları ile bir araya gelecek.

Kremlin'den verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev geçmişte bu yolun inşa işlerini yönetmişti.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • moskova

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