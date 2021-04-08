İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1428
  • EURO
    9,7127
  • ALTIN
    459.492
  • BIST100
    1416.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin ve Aliyev'den Karabağ görüşmesi! Mutabık kalındı
Dünya

Putin ve Aliyev'den Karabağ görüşmesi! Mutabık kalındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü. Görüşmede, Putin ile Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 19:07 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:09
ABONE OL

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.