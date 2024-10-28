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Dünya

''Putin ve Musk gizlice görüşüyor'' iddiası NASA'yı ayağa kaldırdı!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli olarak 'gizlice' temas kurduğuna ilişkin iddiasının soruşturulması çağrısında bulundu.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
''Putin ve Musk gizlice görüşüyor'' iddiası NASA'yı ayağa kaldırdı!
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The Hill'in haberine göre, Nelson, yaptığı konuşmada, Musk-Putin'in "gizli temaslarına" dair WSJ iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

NASA'nın "yandaş bir ajans olmadığını" belirten Nelson, "doğruluğundan emin olmamakla beraber haberdeki iddiaların soruşturulması" gerektiğini söyledi.

Nelson, "Eğer Elon Musk ile Rusya Devlet Başkanı arasında birden fazla görüşme olduğuna dair haber doğruysa, bunun özellikle NASA, Savunma Bakanlığı ve bazı istihbarat kurumları için endişe verici olacağını düşünüyorum." dedi.

WSJ gazetesi, 25 Ekim'de Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli olarak "gizlice" temas kurduğunu ve jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

WSJ'ye konuşan kaynaklar, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk'tan, SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiğini söylemişti.

Elon Musk, Putin ile yalnızca bir kez uzay hakkında görüştüğünü, bunun da Nisan 2021'de gerçekleştiğini açıklamıştı.

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