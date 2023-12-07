İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9317
  • EURO
    31,2658
  • ALTIN
    1892.98
  • BIST100
    7857.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin ve Prens Selman'dan Filistin için ortak çağrı
Dünya

Putin ve Prens Selman'dan Filistin için ortak çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 'Filistin topraklarındaki askeri operasyonların sona ermesi' çağrısında bulundu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Putin ve Prens Selman'dan Filistin için ortak çağrı
ABONE OL

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Riyad'a giden Putin ile Bin Selman, bugün ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman, Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda dün gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Savunma ve güvenlik alanında işbirliği, terörizm, radikalizm ve bunların finansmanıyla mücadele konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duran ikili, Gazze'de yaşanan insani felaketten duydukları endişeyi dile getirdi.

Putin ve Bin Selman, "Filistin topraklarındaki askeri operasyonların durması, sivillerin korunması ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine olanak tanınması gerektiğini" vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı, görüşmede ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin mart ayında yeniden başlatılmasının "bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine, ülkelerin egemenliğinin korunmasına ve İran'ın iç işlerine müdahale edilmemesine" katkıda bulunacağı yönündeki umudunu ifade etti.

  • Putin-Selman görüşmesi
  • Filistin operasyonu
  • ortak çağrı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.