Putin, Vucic ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke halkları arasındaki manevi, kültürel ve tarihi bağlara dayanan Rusya-Sırp stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı kararlılığın altı çizildi.

Vucic'in, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıl dönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geleceği ve 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine Sırp Silahlı Kuvvetlerinden bir birliğin katılacağı kaydedildi.

Başta enerji sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da ileriye götürülmesine ilişkin bir dizi konunun ele alındığı görüşmede, Putin, Sırbistan'daki iç siyasi duruma dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu, yasal olarak seçilmiş yetkililerin eylemlerini desteklediklerini dile getirdi.

Çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda tarafların mutabakata vardığı görüşmede, Putin ayrıca Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'le dayanışma mesajını ifade etti.

