Putin 'Yahudi karşıtı domuz' dedi, sert cevap geldi

star.com.tr 29.12.2019 16:04 - Güncelleme: 29.12.2019 16:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü yaptığı açıklamada 1934'ten 1939'a kadar Polonya'nın Nazi Almanyası Büyükelçisi olarak görev yapan Jozef Lipski'nin 1938'de Adolf Hitler'in Yahudileri Afrika'ya gönderme planını desteklediğini ve Hitler'in heykelini dikmeyi önerdiğini belirtti.







2. Dünya Savaşı'na ait belgeler hakkında konuşan Putin, Lipski'nin Hitler'e verdiği destekle ilgili, 'Soysuz, Yahudi karşıtı domuz. Yahudi karşıtlığı konusunda Hitler'le tam bir dayanışma içindeydi. demişti.





Jozef'in bu söylemine tepki gösteren Putin'in, 'Soysuz ve Yahudi karşıtı bir domuz' şeklinde hakareti, Polonya'yı kızdırdı. Dışişlerine çağrılan Sergey Andreyev'e 'sert ama diplomatik' bir dille cevap verildiği belirtildi.





Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Andreyev, 'Başkanın (Putin'in) açıklamaları Rusya'nın resmi pozisyonudur. Kimse bize ders vermeye kalkmasın.' dedi.





POLONYA RUSYA'YI SUÇLADI, PUTİN ÇILDIRDI





Avrupa Parlamentosu Nazi ve Kominist Sovyetleri bir tutarak, 2. Dünya Savaşı'nın iki ülke yüzünden çıktığını, Sovyetler ile Nazi Almanyası arasında imzalanan "çatışmasızlık anlaşması"nın bir sonucu olarak Adolf Hitler'in Polonya'yı işgaline itiraz edilmediği, hatta Polonya'yı Almanya'yla paylaştığı konusunda suçlamalarda bulundu.





Rus ise bunu tamamen tarihin tahrifatı olarak reddediyor. Ayrıca Almanya'ya savaş ilan eden İngiliz ve Fransız müttefiklerinin beyanları da hatırlatılıyor.





Rusya'ya göre Lipski, savaşlarda Polonya'nın Alman yanlısı ve Sovyet karşıtı dış politikasında kilit bir rol oynadı. Savaştan sonra ABD'ye taşındı ve 1958'deki ölümüne kadar tanınmış olan 'Sürgündeki Polonya Hükümeti'ni temsil etti.

Putin Lipski'nin Yahudi karşıtuı söylemlerinin Batı'daki kayıtlarda da olduğunu belirtiyor.