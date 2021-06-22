Putin: Yeni bir silah yarışı kapıda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatan Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü çerçevesinde yazdığı makalede Avrupa'daki güvenlik sisteminin zayıflaması nedeniyle yeni bir silah yarışı riski gördüğünü ifade etti.
22 Haziran 2021 Salı 10:57 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 10:57
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatan Savaşı'nın başlamasının 80. yıldönümü çerçevesinde yazdığı makalede Avrupa'daki güvenlik sisteminin zayıflaması nedeniyle yeni bir silah yarışı riski gördüğünü ifade etti.