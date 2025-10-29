Putin yeni oyuncağını test etti

Putin, Moskova'da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya'nın yeni silahlarına ilişkin konuştu.

Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekti.

Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor." ifadesini kullandı.

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etti.

"POSEİDON, GELİŞMİŞ KITALARARASI FÜZE SARMAT'TAN DAHA ÜSTÜN"

Dün, "Poseidon" isimli nükleer fırlatma sistemine sahip insansız denizaltı aracının denemesini yaptıklarını duyuran Putin, "Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı." diye konuştu.

Putin, Poseidon'un gücünün Rusya'nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat'tan bile üstün olduğunu kaydetti. Dünyada Sarmat düzeyinde bir silahın henüz bulunmadığını belirten Putin, bu silahın Rusya'da da tam olarak göreve başlamadığını ancak yakında tamamen hizmete gireceğini bildirdi.

Putin, "Fakat Poseidon, gücü açısından yeterince Sarmat'ı geride bırakıyor. Aynı zamanda hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil. Ayrıca bunun önünü kesebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir savunma yöntemi de mevcut değil." ifadelerini kullandı.