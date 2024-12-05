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Dünya

Putin'dan doğal gaz kararı! Zorunluluk resmen kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank'a yapılmasına yönelik zorunluluğu iptal etti.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Putin'dan doğal gaz kararı! Zorunluluk resmen kaldırıldı
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Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank'a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.

DOĞAL GAZ ÖDEMELERİ İÇİN KULLANILIYORDU

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım'da yaptırım uygulamaya başlamıştı.



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