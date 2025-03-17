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Dünya

Putin'den ABD kararı: Menkul kıymetlere yönelik yetkiyi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li 683 Capital Partners adlı fona, Rus şirketlerinde Batılılara ait bazı menkul kıymetleri satın alma yetkisi verdi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
Putin'den ABD kararı: Menkul kıymetlere yönelik yetkiyi verdi
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Putin'in onayladığı, Rus şirketlerindeki Batılılara ait bazı menkul kıymetlerin satışına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, 683 Capital Partners adlı fona Rus şirketlerinde Batılılara ait bazı menkul kıymetleri satın alma izni verildi. Böylece 683 Capital Partners, ABD ve İngiltere merkezli bazı şirketlere ait Rus menkul kıymetlerini satın alabilecek.

Putin tarafından Ağustos 2022'de imzalanan kararnameyle, Batılı şirketlerin, Rus menkul kıymetleriyle işlem yapmaları yasaklanmıştı. İşlemler yalnızca Rus hükümeti tarafından sağlanan özel izinle yapılabiliyor.

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