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Dünya

Putin'den ABD'ye ''İran'' teklifi! Trump kabul etti

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer görüşmeler dahil çeşitli konularda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini öne sürdü.

IHA4 Mart 2025 Salı 17:28 - Güncelleme:
Putin'den ABD'ye ''İran'' teklifi! Trump kabul etti
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Bloomberg'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile nükleer füze programı dahil farklı konularda iletişim kurmaya yardımcı olma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı teklifi kabul etti. Konuya yakın Rus kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD ile İran'ın tüm sorunları müzakere yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın bunu başarmak için "elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" olduğunu söyledi.

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