Putin'den acil toplantı kararı: Bu konu çok önemli

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile hükümet üyeleri katıldı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, terörle mücadeleyi ele alacaklarını belirterek, "Bu konu çok önemli." ifadesini kullandı.

Putin, Savunma Bakanı Belousov'dan ABD ile enerji altyapı tesislerine saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda bilgi istedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.