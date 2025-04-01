İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,892
  • EURO
    41,0396
  • ALTIN
    3808.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den acil toplantı kararı: Bu konu çok önemli
Dünya

Putin'den acil toplantı kararı: Bu konu çok önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkesindeki terörle mücadele konusunu ele aldı.

AA1 Nisan 2025 Salı 17:32 - Güncelleme:
Putin'den acil toplantı kararı: Bu konu çok önemli
ABONE OL

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile hükümet üyeleri katıldı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, terörle mücadeleyi ele alacaklarını belirterek, "Bu konu çok önemli." ifadesini kullandı.

Putin, Savunma Bakanı Belousov'dan ABD ile enerji altyapı tesislerine saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda bilgi istedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.