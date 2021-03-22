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Dünya

Putin'den Avrupa Birliği açıklaması: Hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya-AB ilişkilerini görüştü. Açıklamada, 'Rus tarafı, gerçekten karşılığı olan ilginin ortaya çıkması halinde, AB ile normal, politik olmayan bir etkileşim biçimini yeniden sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.' ifadesi kullanıldı.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:43
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Michel, AB Konseyi'nin 25-26 Mart'ta yapacağı toplantıda, Rusya-AB ilişkilerinin tartışılacağına dikkati çekerek, Moskova ile Brüksel arasında diyalog perspektifini gündeme getirdi.

Putin ise zaman zaman ortakların yapıcı olmayan ve çatışmacı çizgisinden dolayı Rusya ile AB ilişkilerinin durumundan memnun olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Rus tarafı, gerçekten karşılığı olan ilginin ortaya çıkması halinde, AB ile normal, politik olmayan bir etkileşim biçimini yeniden sağlamaya hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca görüşmede, Sputnik V aşısının kullanım olasılığı dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede diğer güncel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

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