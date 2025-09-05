İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma
Dünya

Putin'den Avrupa'ya uyarı: Askerleriniz meşru hedef olur

Vladivostok kentinde düzenlenen bir ekonomi forumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı askerin Moskova ordusu için 'meşru' bir hedef olacağı konusunda uyardı. Putin, 'Özellikle şu anda çatışmalar sırasında, orada bazı askerler belirirse, meşru hedefler olacakları varsayımı üzerinden hareket ediyoruz.' dedi.

5 Eylül 2025 Cuma 09:21
Putin'den Avrupa'ya uyarı: Askerleriniz meşru hedef olur
ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Özellikle şu anda çatışmalar sırasında, orada bazı askerler belirirse, meşru hedefler olacakları varsayımı üzerinden hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vladivostok kentinde düzenlenen bir ekonomi forumunda konuşan Putin, "Ukrayna ile zirveye hazırız. Lütfen Rusya'ya gelin, güvenliğinizi sağlayacağız. Zirve için en iyi yer Moskova." dedi.

AVRUPA'YA "MEŞRU HEDEF" UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Batılı müttefiklerinin bir barış anlaşması durumunda asker bulundurmayı taahhüt ettiklerini söylemesinden bir gün sonra, Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı askerin Moskova ordusu için "meşru" bir hedef olacağı konusunda uyardı.

Putin, "Özellikle şu anda çatışmalar sırasında, orada bazı askerler belirirse, meşru hedefler olacakları varsayımı üzerinden hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Batılı bir gücün bölgeye konuşlandırılmasının uzun vadeli barışa katkı sağlamadığını da sözlerine ekledi.

