Putin, başkent Moskova'da düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuştu.

BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının arttığını vurgulayan Putin, "Örneğin, 1992'de G7 ülkelerinin payı yüzde 45,5 iken BRICS ülkelerinin payı yüzde 16,7 düzeyindeydi. Şimdi nasıl? 2023'te birliğimizin payı yüzde 37,4 iken G7'nin payı yüzde 29,3'e geriledi. Söz konusu fark daha da açılacak ve bu kaçınılmazdır." diye konuştu.

Putin, BRICS'in küresel ekonomideki öneminin gelecek yıllarda artmaya devam edeceğini belirterek, "Birliğimizin parçası olan ülkeler küresel ekonomideki büyümenin itici güçleridir." dedi.

Küresel ekonomideki büyümenin yüzde 40'tan fazlasının BRICS ekonomilerinden geldiğinin altını çizen Putin, "Bu yılın sonuçlarına göre BRICS'in ortalama ekonomik büyüme oranı yüzde 4 seviyesinde tahmin ediliyor. Bu, hem G7 ülkelerindeki oranlardan, orada sadece yüzde 1,7, hem de küresel oranlardan daha yüksek." yorumunu yaptı.

BRICS ülkelerinden şirketlerin çok sayıda pazarda hakim konuma geldiklerini hatırlatan Putin, "BRICS'in faaliyetleri kimseye karşı değildir. BRICS, ülkelerimizin ve halklarımızın sürdürülebilir kalkınması ve refahını kapsayan ortak bir hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır." dedi.